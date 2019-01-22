Пары Пепеляева/Сайфетдинова и Аванесян/Тихонова проиграли на юниорском AO

Российские теннисистки Вероника Пепеляева и Авелина Сайфетдинова не смогли пробиться в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Во втором круге они в двух партиях проиграли испанке Марте Кустич и представительнице Мальты Элене Пелликано, посеянным под четвёртым номером, со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 56 минут.



Пепеляева и Сайфетдинова ни разу не подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 4 эйса, 7 двойных ошибок и 6 брейков.



Россиянки Элина Аванесян и Анастасия Тихонова, получившие шестой номер посева, проиграли австралийской паре Оливия Гадецки/Меган Смит (WC) со счётом 2:6, 6:0, [8:10].

Пары Пепеляева/Сайфетдинова и Аванесян/Тихонова вышли во 2-й круг юниорского AO