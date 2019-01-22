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Шарапова — о Циципасе: Стефанос — мощь, а его видео на YouTube — крутые

Шарапова — о Циципасе: Стефанос — мощь, а его видео на YouTube — крутые
Теннис / Australian Open 2019

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала выступление грека Стефаноса Циципаса на Открытом чемпионате Австралии.

20-летний теннисист обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута и стал самым юным участником полуфинала на турнирах «Большого шлема» после серба Новака Джоковича.

«Мощь! А его видео на YouTube — крутые. Оригинальный и настоящий», — прокомментировала 31-летняя россиянка послематчевое интервью Стефаноса у себя в «твиттере».

Год назад грек создал свой канал на YouTube. После его победы над Роджером Федерером в 1/4 финала количество его подписчиков выросло вдвое.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Циципас встретится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США).

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