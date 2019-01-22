Коллинз: благодаря австралийским болельщикам я чувствовала себя как дома

Американская теннисистка Даниэль Коллинз поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии она в трёх партиях обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 2:6, 7:5, 6:1.
«Я впервые играла на арене Рода Лэйвера, до этого я здесь даже не тренировалась. Я получила огромное удовольствие от игры. Благодаря австралийским болельщикам я чувствовала себя как дома», — сказала Коллинз в интервью на корте.
За выход в финал Коллинз поспорит либо с чешкой Петрой Квитовой, посеянной под восьмым номером, либо с австралийкой Эшли Барти (15).
«Уверена, что Петра и Эшли проведут отличный матч. Я буду смотреть его», — сказала американка.
Павлюченкова в трёх сетах проиграла Коллинз в четвертьфинале Australian Open
Павлюченкова – одна за всю Россию. Матчи 9-го дня Australian Open
Надаль, Циципас, Тиафо, Баутиста-Агут, Квитова, Барти, Коллинз и последняя россиянка на турнире, Павлюченкова, сыграют во вторник на АО.