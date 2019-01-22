Муратоглу: Серена снова стала собой, она готова к победе на Australian Open

Патрик Муратоглу, тренер Серены Уильямс, считает что его подопечная готова к победе на Открытом чемпионате Австралии.



«Рождение ребенка — это большое событие, и многим большим спортсменам требуется много времени для полноценного возвращения. Серене было непросто и с точки зрения эмоций — она окунулась в совершенно новую жизнь.



Но теперь я чувствую, что она снова стала Сереной — как физически, так и психологически.



Думаю, что её уровень хороший. Ей нужен был большой матч, и она получила его вчера. Победа над Халеп должна отлично сказаться на её дальнейших результатах. Я верю, что она сможет победить», — цитирует Муратоглу официальный сайт WTA.

За выход в полуфинал соревнований 37-летняя американка поспорит с Каролиной Плишковой из Чехии.