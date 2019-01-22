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Муратоглу: Серена снова стала собой, она готова к победе на Australian Open

Муратоглу: Серена снова стала собой, она готова к победе на Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Патрик Муратоглу, тренер Серены Уильямс, считает что его подопечная готова к победе на Открытом чемпионате Австралии.

«Рождение ребенка — это большое событие, и многим большим спортсменам требуется много времени для полноценного возвращения. Серене было непросто и с точки зрения эмоций — она окунулась в совершенно новую жизнь.

Но теперь я чувствую, что она снова стала Сереной — как физически, так и психологически.

Думаю, что её уровень хороший. Ей нужен был большой матч, и она получила его вчера. Победа над Халеп должна отлично сказаться на её дальнейших результатах. Я верю, что она сможет победить», — цитирует Муратоглу официальный сайт WTA.

За выход в полуфинал соревнований 37-летняя американка поспорит с Каролиной Плишковой из Чехии.

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