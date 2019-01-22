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Фрайман вышла в четвертьфинал юниорского Australian Open в парном разряде

Фрайман вышла в четвертьфинал юниорского Australian Open в парном разряде
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Дарья Фрайман и представительница Италии Федерика Росси вышли в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Во втором круге они одолели Сохьюн Пак из Южной Кореи и Хонг Йи Кои Вонг из Гонконга, посеянных под первым номером, со счётом 6:4, 4:6, [10:8]. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Дарья и Федерика 1 раз подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде Фрайман и Росси поспорят с хозяйками кортов Оливией Гадецки и Меган Смит, получившими «уайлд-кард» от организаторов.

Ранее Дарья потерпела поражение во втором круге юниорского Australian Open в одиночном разряде.

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