Беккер — о травме Маррея: мы живём в 2019 году, есть методы лечения любой травмы

Экс первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал проблемы со здоровьем у британца Энди Маррея. Напомним, британец заявил о скором завершении карьеры, однако позже не исключил ещё одну операцию на травмированном бедре.



«Мне очень нравится Энди, я отлично знаю его, и, надеюсь, он не будет торопиться с завершением карьеры из-за травмы. Это худший вариант завершения выступлений.



Поэтому, если существует возможность вылечиться и закончить карьеру на своих условиях, думаю, что это жизненно важно для Маррея.



Я видел других атлетов, вынужденных покинуть спорт, который они любят из-за травмы.



Да, Энди боролся с травмой в течение 18 месяцев, и он попробовал всё, но мы живём в 2019 году, есть новые методы лечения для каждого типа травмы. Вам просто нужно найти подходящих врачей», — цитирует Беккера Sky Sports.

Маррей снялся с турнира в Марселе и может перенести повторную операцию на бедре