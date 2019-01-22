Т. Надаль: раньше я думал, что Димитров станет первой ракеткой мира

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, поделился своими знаниями о Болгарии и известных спортсменах из этой страны.



«Я мало знаю о Болгарии, но знаю двух болгарских спортсменов. Один из них — Христо Стойчков, друг моего брата Мигеля Надаля, они играли вместе в Барселоне. Мы познакомились всего пару лет назад в Майами, мы играли в гольф. Стойчков не очень хорошо играет в гольф.



И, конечно, я знаю Григора Димитрова, он очень хороший игрок. Кроме того он друг Рафаэля. К сожалению, его результаты не так хороши, как он того заслуживает. Я помню, что когда Григор впервые играл с Рафаэлем, я сказал себе, что он будет следующим номером один», — цитирует Тони Novinite.

Лучшим результатом 27-летнего Димитрова в рейтинге ATP стала третья строчка, которую он занимал в ноябре 2017 года.