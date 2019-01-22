Коллинз: первые 5 геймов 3-го сета против Павлюченковой — лучшие в моей карьере

Американская теннисистка Даниэль Коллинз прокомментировала свой дебютный выход в полуфинал турниров «Большого шлема». В матче 1/4 финала Australian Open она добыла волевую победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой — 2:6, 7:5, 6:1.



«Думаю, первые пять геймов в третьей партии стали одними из лучших в моей карьере. Сегодня я столкнулась с определёнными проблемами, но с достоинством сумела исправить ситуацию и выйти в следующий раунд. Мне удалось серьёзно улучшить игру по ходу матча.



Я получаю невероятный опыт в Мельбурне. Я впервые играю здесь в основной сетке. Год назад в это же время я играла в Ньюпорте, но сейчас я играю в очень хороший теннис. Всё это результат тяжёлой работы, которую я проделывала в предыдущие годы своей карьеры», — цитирует Коллинз официальный сайт турнира.



За выход в финальный матч турнира Даниэль поспорит с чешкой Петрой Квитовой.

Павлюченкова в трёх сетах проиграла Коллинз в четвертьфинале Australian Open