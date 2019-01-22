Хачанов, Медведев и Рублёв включены в состав сборной России на Кубок Дэвиса

Назван состав мужской сборной России для участия в играх квалификационного раунда командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса». Сегодня, 22 января, ФТР направила в ITF официальную заявку, сообщает пресс-служба ФТР.



В команду включены: Карен Хачанов (11-й номер рейтинга ATP), Даниил Медведев (19), Андрей Рублев (87), Евгений Донской (96) и Константин Жженов.



Свой первый матч российская команда проведёт против сборной Швейцарии. Единственная встреча между командами состоялась в 2002 году и закончилась победой России со счётом 3:2. Решающее очко нашей сборной тогда принес Марат Сафин, обыгравший Мишеля Кратохвила. Принимал в том матче участие и Роджер Федерер, выигравший оба свои одиночных поединка. В нашей команде тогда были Марат Сафин, Евгений Кафельников, Михаил Южный и Андрей Черкасов.



Места в финале себе уже обеспечили четыре сборные -полуфиналисты прошлого розыгрыша: Хорватия, Франция, Испания и США, а также Аргентина и Великобритания, получившие «уайлд-кард».

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