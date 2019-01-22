Собкин: у Шараповой мысли скачут между личной жизнью и спортом, она на перепутье

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение Анастасии Павлюченковой от американки Даниэль Коллинз в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 5:7, 1:6.

«Она всегда была игроком топ-20, поэтому её попадание в четвертьфинал — не сюрприз, Настя может играть. Говорить, что она отдала матч Коллинз, — не верно. Она начала проигрывать с самого начала второго сета. Чем дольше продолжается матч, тем шансов выиграть больше у того, кто лучше играет не конкретный сет, а всю игру», — цитирует Собкина сайт телеканала «360».

Собкин также оценил дальнейшие перспективы Марии Шараповой, которая в Мельбурне дошла до четвёртого круга.

«Маша сейчас на перепутье: мысли скачут между тем, что делать в личной жизни, в спорте. А когда у игрока много мыслей относительно жизни, это не способствует игре. Во время матчей она в игре полностью, вопросов нет. Но если посмотреть пристальней: теннис — игра подсознания, мысли, кажется, во время игры не крутятся, но они там сидят и мешаются», — сказал Собкин.