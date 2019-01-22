Победы Надаля, Циципаса и Квитовой, вылет Павлюченковой — в обзоре 1/4 финала AO

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях проиграв представительнице США Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 5:7, 1:6.

За выход в финал американка поспорит с чешкой Петрой Квитовой, посеянной под восьмым номером. Уроженка Биловца победила хозяйку кортов Эшли Барти (15) со счётом 6:1, 6:4.

Грек Стефанос Циципас (14) пробился в полуфинал соревнований в мужском одиночном разряде, обыграв испанца Роберто Баутиста-Агута (22) со счётом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Ещё одним полуфиналистом стал испанец Рафаэль Надаль (2), который оказался сильнее американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:4, 6:2.

Видеообзор четвертьфиналов Australian Open доступен на «Чемпионате».

Павлюченкова в трёх сетах проиграла Коллинз в четвертьфинале Australian Open

Квитова победила Барти и сыграет с Коллинз в полуфинале Australian Open

Циципас впервые вышел в полуфинал ТБШ, обыграв Баутиста-Агута на Australian Open