Циципас пообещал сходить к парикмахеру после завершения Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии заявил, что в ближайшее время планирует укоротить волосы, которые мешают ему во время игры.

«Я счастлив, что достиг цели. Полуфинал турнира «Большого шлема» – это только начало, чтобы двигаться дальше. Я бы назвал это задачей-минимум. Первый шаг сделан.



Мешают ли мне длинные волосы? Да, на следующей неделе я поищу парикмахера. Из-за этого я ношу повязку, ведь в противном случае у меня по ходу матча будут проблемы. Сразу скажу, что причёску оставлю – она является частью моего имиджа и нравится мне», – приводит слова Циципаса официальный сайт турнира.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии 20-летний грек поспорит со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.