Ольховский: Павлюченкова не додавила во втором сете, повлияла её усталость

Победитель двух турниров ATP Андрей Ольховский поделился впечатлениями от игры Анастасии Павлюченковой в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, где россиянка со счётом 6:2, 5:7, 1:6 проиграла представительнице США Даниэль Коллинз.

«Настя начала действительно здорово. Может быть, на результат повлияла её физическая усталость. Павлюченкова не додавила во втором сете, а в третьем всё перестало получаться, шансов не было. Тут и психологический фактор. Всё вместе сыграло свою роль. В любом случае выступление Павлюченковой на турнире можно считать успешным. Мало кто ожидал, что Настя так удачно сыграет.



Как в целом оцениваю выступление россиян на АО? Результаты ожидаемые. Не совсем плохо и не совсем хорошо. Думаю, на это изначально и рассчитывали. Может быть, могли чуть лучше выступить Карен Хачанов и Андрей Рублёв. От Карена, судя по концу прошлого сезона, можно было ждать большего. У девушек, конечно, разочаровала Касаткина. В итоге в восьмёрку попала только Павлюченкова, в полуфинал не пробился никто. Но, на мой взгляд, и в прогнозах это мало кто мог предсказать. Надеяться мы можем на многое, но реалии российского тенниса таковы», — цитирует Ольховского «Московский комсомолец».