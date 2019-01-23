Кар. Плишкова одолела С. Уильямс в 1/4 финала AO, отыгравшись с 1:5 в 3-м сете

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под седьмым номером, вышла в полуфинал, в трёх партиях одолев американку Серену Уильямс (16) со счётом 6:4, 4:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.



Каролина 9 раз подала навылет, активно выиграла 32 очка и совершила 15 невынужденных ошибок. На счету 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» 12 эйсов, 54 виннера и 37 неточностей. В третьем сете Каролина уступала 1:5, но смогла выиграть шесть геймов подряд, отыграв четыре матчбола.



За выход в финал соревнований в Мельбурне Плишкова поспорит с японкой Наоми Осакой (4).



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.