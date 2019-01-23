Российская теннисистка Анастасия Тихонова вышла в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Великобритании Викторию Аллен со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.



Анастасия 1 раз подала навылет, активно выиграла 27 очков и совершила 38 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 8 эйса, 27 виннеров и 46 неточностей.



За выход в полуфинал юниорских соревнований в Мельбурне Тихонова поспорит с Лулу Сунь из Швейцарии, посеянной под седьмым номером.

До третьего круга соревнований также дошла россиянка Вероника Пепеляева, пробившаяся в основную сетку первого турнира «Большого шлема» 2019 года через квалификацию.

Тихонова и Пепеляева вышли в третий круг юниорского Australian Open