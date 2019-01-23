Пепеляева проиграла в третьем круге юниорского Australian Open

Российская теннисистка Вероника Пепеляева, пробившаяся в основную сетку юниорского Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал. В матче третьего круга она в трёх партиях уступила представительнице Франции Манон Леонар со счётом 3:6, 7:6 (7:4) 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.



Вероника ни разу не подала навылет, активно выиграла 48 очков и совершила 58 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 21 виннер и 25 неточностей.



За выход в полуфинал юниорских соревнований в Мельбурне Леонар поспорит с Лейлой Энни Фернандес из Канады, посеянной под четвёртым номером.



Ранее в четвертьфинал первого юниорского турнира «Большого шлема» 2019 года вышла россиянка Анастасия Тихонова.

Тихонова вышла в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии