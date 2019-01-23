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Пепеляева проиграла в третьем круге юниорского Australian Open

Пепеляева проиграла в третьем круге юниорского Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Вероника Пепеляева, пробившаяся в основную сетку юниорского Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал. В матче третьего круга она в трёх партиях уступила представительнице Франции Манон Леонар со счётом 3:6, 7:6 (7:4) 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Вероника ни разу не подала навылет, активно выиграла 48 очков и совершила 58 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 21 виннер и 25 неточностей.

За выход в полуфинал юниорских соревнований в Мельбурне Леонар поспорит с Лейлой Энни Фернандес из Канады, посеянной под четвёртым номером.

Ранее в четвертьфинал первого юниорского турнира «Большого шлема» 2019 года вышла россиянка Анастасия Тихонова.

Тихонова вышла в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии
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