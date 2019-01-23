Свитолина: сегодня мне было хуже, чем я рассчитывала

Украинка Элина Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии от японки Наоми Осаки со счётом 4:6, 1:6.

«Сегодня дело было не в удаче. Наоми показала отличный теннис. К сожалению, я не смогла на 100% продемонстрировать свой теннис. Просто Осака играла лучше.

В начале турнира я почувствовала боль, она то пропадала, то возвращалась. К сожалению, сегодня мне было хуже, чем я рассчитывала. Конечно, ощущать некоторое напряжение на турнирах «Большого шлема» — это нормально, но сегодня я с этим справиться не смогла. Меня беспокоили шея и плечо.

Я играла с Наоми 4 или 5 раз и знала, чего ожидать. Она игрок топ-уровня, и если я не выкладываюсь на 100%, она использует свой шанс. Все топ-игроки сделают то же самое. Я расстроена поражением и тем, что не смогла прибавить, чтобы выйти на её уровень. Она сыграла здорово", — цитирует Свитолину официальный сайт турнира.

Элина также рассказала о целях, которые ставит перед собой.

«Я ставлю небольшие цели на каждый турнир. Но, конечно, есть и глобальная цель. Это победа на турнире „Большого шлема“ и звание первой ракетки мира. Я двигаюсь вперёд шаг за шагом. Настраиваюсь на то, что нужно выиграть как можно больше матчей и турниров. Я стараюсь быть готовой физически и психологически. Сезон длинный, для меня это был лишь второй турнир в году. Вперед много игр, много упорных сражений. Не хочу слишком сильно расстраиваться и постараюсь найти позитивные моменты», — сказала украинка.



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