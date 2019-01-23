Мойя: совершенно неизвестно, где у Тиафо максимум

Карлос Мойя, тренер испанца Рафаэля Надаля, прокомментировал победу своего подопечного над американцем Фрэнсисом Тиафо.



«Позади тяжелый матч. Все мы знаем, что Тиафо выиграл несколько матчей кряду, он молод и соврешенно неизвестно, какой максимум он может показать. Мы уверены, что Рафа играет хорошо, мы определенно ожидали тяжелый матч, ведь это четвертьфинал.



Что касается поражения Федерера, то его вылет всегда становится неожиданностью. Тем не менее, он проиграл очень хорошему игроку», — цитирует Мойю Eurosport.



За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль поборется с греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл Федерера. Роджер, не сумев защитить чемпионский титул в Мельбурне, по итогам турнира покинет топ-5 мирового рейтинга АТР.