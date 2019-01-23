Кар. Плишкова: при счёте 1:5 в третьем сете я просто решила сыграть в теннис

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свой выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях она оказалась сильнее американки Серены Уильямс — 6:4, 4:6, 7:5. По ходу решающего сета чешка проигрывала со счётом 1:5.



«У меня было немного шансов в третьем сете, я была немного подавлена. Но сторона корта, на которой дул ветер, была для меня всё же лучше. При счёте 5:2 я просто сказала: «Давай попробуем сыграть в теннис, может быть, у меня будет пара шансов».



В конце концов Серена немного пошатнулась, поэтому я рискнула и выиграла», — цитирует Плишкову официальный сайт соревнований.



За выход в финал Каролина поборется с японкой Наоми Осакой, которая ранее обыграла украинку Элину Свитолину.

Джоковича ждёт старый знакомый. Матчи 10-го дня Australian Open Осака, Свитолина, Серена, Плишкова, Раонич, Пуи, Джокович и Нисикори разыграют в среду на АО последние четвертьфиналы.