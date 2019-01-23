Осака: я рада выходу в полуфинал, но хочу пройти ещё дальше

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале она обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:1.

«Ощущения прекрасные. Я много работала, чтобы проходить по турнирной сетке как можно дальше. Но сейчас я не могу быть удовлетворена и смотрю вперёд. Конечно, я рада выходу в полуфинал, но хочу пройти ещё дальше. Впереди ещё будут матчи, которые нужно выиграть.

Играть с Элиной нелегко, потому она лишает тебя привычного темпа. Иногда ты выполняешь мощный удар, а она легко возвращает мяч на твою половину. Особенно с бэкхенда. Поначалу я слишком рано пыталась играть по линии, но потом изменила тактику", — цитирует Осаку официальный сайт турнира.

За выход в финал Наоми поспорит с чешкой Каролиной Плишковой.

«Мы встречались пару раз. Противостоять ей непросто. У меня не получается читать её подачу. Она допускает не так много невынужденных ошибок, поэтому является очень опасной соперницей. С нетерпением жду нашего матча», — сказала японка.