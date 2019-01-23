Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Пуи обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open

Пуи обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Французский теннисист Люка Пуи (28) пробился в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии. В четырёх партиях он оказался сильнее представителя Канады Милоша Раонича (16) — 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут. На счету Пуи 14 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 14. Раонич отметился 25 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 1 брейком.

Следующим соперником французского теннисиста станет победитель пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Кей Нисикори (Япония, 8).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

23 января 2019 года, среда. 07:45 МСК
Australian Open (м). 1/4 финала
Матч окончен
Милош Раонич
Милош Раонич
17
Канада
4
6:7
7
3:6
7
7:6
2
4:6
 
Люка Пуи
Люка Пуи
31
Франция
Джоковича ждёт старый знакомый. Матчи 10-го дня Australian Open
Осака, Свитолина, Серена, Плишкова, Раонич, Пуи, Джокович и Нисикори разыграют в среду на АО последние четвертьфиналы.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент