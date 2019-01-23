С. Уильямс: я не люблю оправданий

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от поражения в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с чешкой Каролиной Плишковой со счётом 4:6, 6:4, 5:7. В третьем сете уроженка Сагинау вела 5:1, но проиграла 6 геймов подряд, не реализовав 4 матчбола.

«Для меня на первом месте всегда победа. Я не буду врать. Пока выиграть ещё один титул не удалось. Однако я чувствую, что это ещё случится. Нужно просто двигаться вперёд матч за матчем.

Мне нравится мой настрой. Нравится то, что я не жду от себя поражения в связи с тем, что пропустила 10 месяцев. Я ожидаю от себя победы, поэтому расстроена сейчас. Лучше буду думать, что победа придёт рано или поздно, чем стану придумывать оправдания. Я не люблю оправданий», — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.

В полуфинале Плишкова сыграет с японкой Наоми Осакой.