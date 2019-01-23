Джокович на отказе Нисикори вышел в полуфинал Australian Open

Серб Новак Джокович (1) вышел в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии. Его соперник японец Кей Нисикори (8) отказался от продолжения борьбы при счёте 6:1, 4:1 в пользу соперника.



За 49 минут игрового времени Джокович выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. Японский теннисист отметился 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу соперника.



За выход в финал соревнований первая ракетка мира из Сербии поборется с французом Люкой Пуи, который ранее оказался сильнее канадца Милоша Раонича.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

Джоковича ждёт старый знакомый. Матчи 10-го дня Australian Open Осака, Свитолина, Серена, Плишкова, Раонич, Пуи, Джокович и Нисикори разыграют в среду на АО последние четвертьфиналы.