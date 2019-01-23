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Джокович на отказе Нисикори вышел в полуфинал Australian Open

Джокович на отказе Нисикори вышел в полуфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Серб Новак Джокович (1) вышел в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии. Его соперник японец Кей Нисикори (8) отказался от продолжения борьбы при счёте 6:1, 4:1 в пользу соперника.

За 49 минут игрового времени Джокович выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. Японский теннисист отметился 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу соперника.

За выход в финал соревнований первая ракетка мира из Сербии поборется с французом Люкой Пуи, который ранее оказался сильнее канадца Милоша Раонича.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

23 января 2019 года, среда. 11:45 МСК
Australian Open (м). 1/4 финала
Матч окончен
Новак Джокович
Новак Джокович
1
Сербия
6:1
4:1
Rt
 
 
 
Кей Нисикори
Кей Нисикори
9
Япония
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