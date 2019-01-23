Тарпищев прокомментировал включение в заявку на Кубок Дэвиса 14-летнего Жжёнова

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал включение в состав мужской сборной России на матч со Швейцарией в квалификации Кубке Дэвиса 14-летнего Константина Жжёнова. В заявку также были включены Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Евгений Донской.

«У нас прошла смена поколений, и у сборной появился костяк, который будет определять её результаты в ближайшие годы. Теперь, так как появилась пятая позиция в заявке, мы будем подтягивать совсем юных теннисистов. Жжёнов великолепно играет по своему возрасту, и оказаться в одной команде с „королями“, тренироваться с ними — это пойдёт на пользу карьере молодого теннисиста, должно стать нереальным стимулом для прогресса.



Кого ещё брать на позицию пятого? Шансов сыграть практически нет, поэтому ветерану вряд ли это будет интересно. А для молодых польза очевидна, так что эту практику мы будем продолжать», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Игры пройдут в Биле (Швейцария) 1-2 февраля.