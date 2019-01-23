Гилберт: играй Надаль в футбол, он был бы Криштиану Роналду

Экс четвёртая ракетка мира из США Брэд Гилберт оценил физическую форму второй ракетки мира из Испании Рафаэля Надаля.



«Пару лет назад я наблюдал за матчем Надаля на US Open вместе с игроком в американский футбол. Он долго смотрел на движения Рафы и сказал, что, вырасти тот в США, он стал бы суперзвездой в футболе.



Играй он в футбол, он был бы Криштиану Роналду — это его уровень», — цитирует Гилберта ESPN.



Напомним, Надаль является болельщиком мадридского Реала. Когда за испанский клуб выступал Криштиану Роналду спортсмены неоднократно встречались на вечеринках Nike и снимались в рекламных роликах компании.



В данный момент испанец выступает на Открытом чемпионате Австралии, где уже дошёл до полуфинала. За выход в решающую стадию турнира Надаль поборется с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

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