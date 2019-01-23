Нисикори: тяжело проигрывать вот так

Японец Кей Нисикори прокомментировал решения сняться по ходу матча с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии при счёте 1:6, 1:4.

«Перед матчем со мной всё было нормально. Конечно, я не был свежим. Думал, всё будет хорошо. Но после третьего или четвёртого гейма, когда я подавал, то почувствовал тяжесть в правой ноге. Я не мог согнуть колени и подпрыгнуть. Тогда я решил остановить матч.



Уверен, что это связано с предыдущими матчами, особенно последним. Я много двигался и потратил кучу энергии. Но что-то могло случиться и в матче с Новаком. Я очень расстроен. Я провёл несколько отличных матчей. Тяжело проигрывать вот так, но я стараюсь не опускать голову.



Я не мог двигаться, не мог хорошо подавать. Я бы никого на одной ноге не обыграл. Это было слишком тяжело" — цитирует Нисикори официальный сайт турнира.

В полуфинале Джокович сыграет с французом Люкой Пуи.