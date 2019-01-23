Виландер: у Циципаса мало шансов на победу над Надалем

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и грек Стефанос Циципас. По мнению Виландера, греческий теннисист является явным аутсайдером.

«Если честно, я думаю, что у Циципаса мало шансов на победу. Наверняка Надаль смотрел его матч с Роджером Федерером. Из того матча можно было сделать немало выводов. У них разные стили игры, но не когда Роджер действует слишком пассивно. Когда Федерер пассивен, он наносит плохие удары форхэндом. У Рафы такой проблемы нет. Он понимает, что не должен быть пассивен, ведь в этом случае Стефанос сможет мощно пробивать из удобных позиций.

Никто из соперников не захотел бы, чтобы Циципас часто выходил к сетке. Рафе нужно действовать агрессивно, лишить Циципаса времени на принятие решения, ведь движение по корту не является сильной стороной Циципаса, хоть он и здорово перемещается для столь крупного парня», — цитирует Виландера Eurosport.