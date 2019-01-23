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Раонич: Пуи на этой неделе играл просто здорово

Раонич: Пуи на этой неделе играл просто здорово
Теннис / ATP

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису от француза Люка Пуи. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу француза, который впервые в карьере пробился в полуфинал Australian Open.

«У меня были проблемы с коленом, повреждение, я о нём знаю. Я пытаюсь избежать операции на колене. Смотрел матчи Пуи на этой неделе. В последнее время он играл просто отлично. Я понимал, что он сделает всё, чтобы мне было сложно. Мне нужно было лучше подавать и улучшить некоторые аспекты игры. Я действовал неважно в некоторых моментах», — цитирует Раонича SBS.

Следующим соперником французского теннисиста станет первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Пуи обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open
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