Корретха: Циципас станет первым, кто доставит проблемы Надалю в Австралии

Бывший капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса Алекс Корретха считает, что его соотечественник Рафаэль Надаль обыграет греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Безусловно, у Циципаса есть мощные оружия. Но я ставлю на Рафу, он является для меня фаворитом турнира, ведь Надаль играет в отличный теннис. У Циципаса есть мощная подача, сильный форхэнд, хороший бекхэнд, обычно он играет здорово. Но мне кажется, что результат будет зависеть от Рафы.

Думаю, что впервые в Австралии он встретится с оппонентом, который доставит ему проблемы. Рафа будет заряжен на борьбу. Надаль предельно заряжен на борьбу, он сохранил энергию. И теперь Надаль сыграет в невероятный теннис», — приводит слова Корретхи Eurosport.