Муратоглу: Циципасу нечего терять в матче с Надалем

Известный тренер и основатель теннисной академии Патрик Муратоглу поделился ожиданиями от полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Одну из путёвок в финал оспорят испанец Рафаэль Надаль и грек Стефанос Циципас.

«Циципас должен сыграть очень хорошо, чтобы у него были шансы. Надаль очень силён, он вовлекает соперников в обмен диагональными ударами. Рафа заставляет оппонентов подходить к сетке, а затем отправляет мяч в цель форхэндом. Важным компонентом будет подача. Думаю, Циципасу может помочь сильный бекхэнд.

С психологической точки зрения Стефаносу будет сложно. С другой стороны, он добрался до полуфинала турнира «Большого шлема», о чём мечтают многие. Он впервые прошёл так далеко. С самого начала турнира у него не было негативных эмоций, каждая победа способствовала эмоциональному подъёму.

Он уже победил лучшего игрока в истории, Роджера Федерера. Он нанёс поражение своему кумиру, что уже является невероятным. А теперь он может побороться за место в финале мэйджора. Циципасу нечего терять, уверен, что он очень хочет победить. Да, будет давление, но для него это хорошо.

В любом случае у него не так много шансов, ведь Надаль является одним из величайших игроков в истории. Он невероятно здорово играет в Австралии. Думаю, что пока именно он является лучшим на Australian Open. Матч будет тяжёлым», — приводит слова Муратоглу Eurosport.