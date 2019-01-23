Коллинз: в жизни нужно уметь что-то из себя изображать

Американская теннисистка Даниэль Коллинз перед матчем 1/2 финала Australian Open с чешкой Петрой Квитовой прокомментировала манеру поведения на корте. 35-я ракетка мира Коллинз довольно часто позволяет себе выплёскивать эмоции. Ранее она призналась, что любит «устроить войну на корте».

«Ещё в колледже мы проходили уроки актёрского мастерства. Тогда нам объясняли, что в жизни иногда приходится сидеть по восемь часов в день в офисе, пытаясь изобразить, что тебя это устраивает. Лишь после этого сможешь чего-то добиться в жизни.

При этом в жизни многое зависит от того, как ты умеешь что-то из себя изображать. Поэтому всегда важно сохранять позитивный настрой», — приводит слова Коллинз New York Times.