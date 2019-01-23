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Моресмо: Пуи убедил меня, что готов работать на максимуме

Моресмо: Пуи убедил меня, что готов работать на максимуме
Теннис / ATP

Бывшая первая ракетка мира Амели Моресмо рассказала, почему решила работать с Люка Пуи, который вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Моресмо является тренером Пуи, ради работы с французом она отказалась от поста капитана сборной Франции на Кубке Дэвиса.

«Решила работать с Люка после того, как разговаривала с ним несколько часов. За это время он убедил меня, что готов полностью выкладываться ради того, чтобы быть среди лучших.

Когда раньше тренировала Энди Маррея, на него оказывалось огромное давление. Его жёстко критиковали. И я понимала, что мне нужно многое доказать. Знала, что после каждого матча Энди будут говорить о моей работе. Всё это сильно усложняло и раззадоривало. Я хотела работать ещё лучше и упорнее», — приводит слова Моресмо The New York Times.

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