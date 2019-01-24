Сегодня, 24 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится полуфинальный матч, в котором сыграют грек Стефанос Циципас, посеянный под 14-м номером, и представитель Испании Рафаэль Надаль (2). Начало поединка запланировано на 11:30 мск.

По личным встречам впереди 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» — 2-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Надаль на Australian Open.



Победитель этого поединка в финале соревнований в Мельбурне поспорит либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с французом Люкой Пуи (28).



Соревнования в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 27 января. В 2018 году победителем Australian Open стал швейцарец Роджер Федерер.