Санторо: уверен, Маррей согласился бы играть бесплатно в течение пяти лет

Фабрис Санторо, тренер француза Пьера-Юга Эрбера, отдал должное британцу Энди Маррею, который объявил о намерении завершить карьеру в течение нынешнего сезона.

«Сейчас меня переполняют эмоции, ведь я полюбил Маррея с тех пор, как он впервые принял участие в турнире тура. В течение последних 12 лет я стремился защищать его. Говорили, что у него плохой характер, но я знаю настоящего Энди Маррея. Отличный парень.

Именно поэтому столько игроков выразили сожаление в связи с планом Маррея. Он всегда был человеком, сильно любящим теннис, настоящим трудягой, весёлым и умным парнем. Хочу, чтобы мы все запомнили его слёзы во время пресс-конференции, на которой он объявил решение об уходе.

Мы часто говорим о деньгах и забываем о мотивации и страсти. Уверен, Маррей играл бы бесплатно в течение пяти лет, если бы ему гарантировали место на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Санторо RMC Sport.