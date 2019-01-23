Надаль: меня не удивляют успехи Циципаса

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что он не был удивлён успехами грека Стефаноса Циципаса. Надаль и 20-летний Циципас разыграют одну из путёвок в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Прогресс Циципаса? Он меня не удивил, ведь ещё перед началом сезона я прогнозировал, что Стефанос будет в топ-10 рейтинга.

Логично, что молодые игроки прогрессируют. Они все отлично готовы в психологическом плане. Вообще, сейчас довольно много молодых игроков, которые отлично играют. Но есть и более возрастные игроки, которые также здорово играют.

Циципас отлично начал этот год, он действует с уверенностью в собственных силах. Он уже завоевал место в полуфинале. Уверен, что матч с ним будет тяжёлым», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.