Циципас: после прошлого матча с Рафой пообещал, что в следующий раз сыграю лучше

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от полуфинала Открытого чемпионата Австралии. За путёвку в финал Циципас поборется со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

«Когда мы играли в Торонто, мне казалось, что я был близок к победе, хоть и проиграл со счётом 2:6, 6:7. Тогда я зашёл в раздевалку и пообещал себе, что в следующий раз сыграю намного лучше. После матча мне показалось, что я понял, как и что делал Надаль на корте, я стал лучше понимать его.

Матч с Надалем будет интересным. Я чувствую уверенность в себе. Чувствую, что могу навязать ему борьбу», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

Вторую путёвку в финал разыграют француз Люка Пуи и серб Новак Джокович. Открытый чемпионат Австралии — первый турнир «Большого шлема» в 2019 году.