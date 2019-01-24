Джокович: Пуи заслуживает место в топ-10 рейтинга ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от полуфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соперником Джоковича станет француз Люка Пуи.

«Я всегда считает его классным теннисистом. То, что он сделал на этом турнире, — просто фантастика. Он побеждал топовых оппонентов, Раонича, Чорича. Да, у него были проблемы со стабильностью результатов в последние годы, но с таким классом он заслуживает быть в Топ-10 или даже Топ-10.

Пуи обладает высоким классом, нет сомнений. Забавно, что впервые сыграем друг с другом, хотя раньше неоднократно вместе тренировались.

Мы знаем друг друга уже давно, что ж, посмотрим, как всё сложится. Мы дошли до полуфинала, каждый хочет победить. Надеюсь, что мы оба будет находиться в хорошей форме и сможем выдать яркое шоу», — цитирует Джоковича Sportingnews.