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Квитова победила Коллинз и впервые в карьере вышла в финал Australian Open

Квитова победила Коллинз и впервые в карьере вышла в финал Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:2), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Петра 4 раза подала навылет, активно выиграла 30 очков и совершила 27 невынужденных ошибик. На счету Даниэль 2 эйса, 9 виннеров и 16 неточностей.

В финале первого турнира «Большого шлема» 2019 года Квитова поспорит либо с соотечественницей Каролиной Плишковой (7), либо с японкой Наоми Осакой (4). Петра впервые в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

24 января 2019 года, четверг. 06:10 МСК
Australian Open (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Петра Квитова
Петра Квитова
6
Чехия
7:6
6:0
 
Даниэль Коллинз
Даниэль Коллинз
35
США
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