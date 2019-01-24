Квитова победила Коллинз и впервые в карьере вышла в финал Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:2), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.



Петра 4 раза подала навылет, активно выиграла 30 очков и совершила 27 невынужденных ошибик. На счету Даниэль 2 эйса, 9 виннеров и 16 неточностей.



В финале первого турнира «Большого шлема» 2019 года Квитова поспорит либо с соотечественницей Каролиной Плишковой (7), либо с японкой Наоми Осакой (4). Петра впервые в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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