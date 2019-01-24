Тихонова пробилась в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Анастасия Тихонова вышла в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представительницу Швейцарии Лулу Сун, посеянную под седьмым номером, со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.



Анастасия 10 раз подала навылет, активно выиграла 40 очков и совершила 44 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 4 эйса, 33 виннера и 37 неточностей.



За выход в финал юниорских соревнований в Мельбурне Тихонова поспорит с канадкой Лейлой Фернандес, получившей четвёртый номер посева. В четвертьфинале Фернандес в двух сетах победила француженку Манон Леонар со счётом 6:3, 6:1.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.

Тихонова вышла в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии