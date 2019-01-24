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Тихонова пробилась в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии

Тихонова пробилась в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Анастасия Тихонова вышла в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представительницу Швейцарии Лулу Сун, посеянную под седьмым номером, со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Анастасия 10 раз подала навылет, активно выиграла 40 очков и совершила 44 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 4 эйса, 33 виннера и 37 неточностей.

За выход в финал юниорских соревнований в Мельбурне Тихонова поспорит с канадкой Лейлой Фернандес, получившей четвёртый номер посева. В четвертьфинале Фернандес в двух сетах победила француженку Манон Леонар со счётом 6:3, 6:1.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.

24 января 2019 года, четверг. 03:00 МСК
Australian Open — девушки. 1/4 финала
Матч окончен
Лулу Сун
Лулу Сун
Швейцария
1
6:7
7
6:4
4:6
Анастасия Тихонова
Анастасия Тихонова
Россия
Тихонова вышла в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии
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