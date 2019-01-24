Муратоглу: тренируй я Шарапову, она всё равно не обыграла бы Серену Уильямс

Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, порассуждал на тему возможной работы с другой звездой женского тенниса.



«Кого бы я ни тренировал, не думаю, что она смогла бы обыграть Серену. Это просто невозможно.



Серена — это Серена, со мной или без меня. Думаю, в определённый период карьеры я помог ей использовать свои лучшие качества, но не более того. Повторюсь — тренируй я Шарапову или кого-то другого, я бы не смог победить Серену Уильямс», — цитирует Муратоглу Eurosport.



Французский тренер греческого происхождения начал работать с Сереной Уильямс накануне Открытого чемпионата Франции — 2012. С тех пор американка выиграла 10 турниров «Большого шлема» и два олимпийских золота.



До совместной работы с Уильямс-младшей Муратоглу работал с болгарином Григором Димитровым, киприотом Маркосом Багдатисом, россиянкой Анастасией Павлюченковой и другими теннисистами.