Осака и Квитова в финале Australian Open разыграют звание первой ракетки мира

В финале Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде сыграют японка Наоми Осака, посеянная под четвёртым номером, и представительница Чехии Петра Квитова (8). Встреча состоится в субботу, 26 января.

Победительница этого противостояния 28 января станет новой первой ракеткой мира.

Ранее лучшим результатом Наоми было четвёртое место в рейтинге WTA. Петра поднималась до второй строчки.

В полуфинале Australian Open Квитова в двух сетах обыграла американку Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:2), 6:0. Осака в трёх партиях одолела чешку Каролину Плишкову (7) — 6:2, 4:6, 6:4.

В прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

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