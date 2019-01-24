Коллинз: я привыкла к жаре, а под крышей игра другая. Думаю, это сказалось

Американская теннисистка Даниэль Коллинз прокомментировала поражение в полуфинале Открытого чемпионата Австралии от чешки Петры Квитовой со счётом 6:7 (2:7), 0:6.

«Не думаю, что кто-то рискнул бы поставить деньги на мой далёкий проход по сетке этого турнира. Конечно, я была андердогом и хорошо справилась с этим статусом. Я боролась изо всех сил. Я найду немало позитивных моментов в своём выступлении в Мельбурне. Это был невероятный прорыв. Хотелось бы, чтобы сценарий полуфинала для меня был другим, но я и так могу гордиться собой.

Организаторы приняли решение закрыть крышу из-за жары. Но мне кажется, что нужно заканчивать игру в тех же условиях, в которых она начиналась. Так, например, происходит в футболе. Конечно, это решение изменило ритм матча. Но ничего не поделаешь. Они приняли такое решение, и Петра начала показывать великолепный теннис. Наверное, именно об этом стоит говорить.

Мне нравится играть на жаре. Да, есть свои трудности. Но я выросла во Флориде и привыкла к постоянной жаре. Я хорошо справляюсь в таких условиях. В закрытом помещении другая игра. Думаю, это сказалось.

В целом всё было здорово. Я впервые дошла до полуфинала турнира «Большого шлем», впервые сыграла в основной сетке в Австралии. Я показала, что при любых обстоятельствах могу бороться и показывать лучшую игру в важных моментах. Я поняла, что, даже не играя в свой лучший теннис, могу добиваться успеха. Многое можно сказать. Пожалуй, я могу написать книгу после этого турнира", — цитирует Коллинз официальный сайт соревнований.

В финале АО-2019 Квитова сыграет с японкой Наоми Осакой.

Квитова победила Коллинз и впервые в карьере вышла в финал Australian Open