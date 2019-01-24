Кар. Плишкова: не думаю, что Осака может провести ещё один такой матч

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала поражение от японки Наоми Осаки в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 2:6, 6:4, 4:6.

«Думаю, Наоми провела невероятный матч. Может, даже лучший в жизни. Не думаю, что ей удастся сыграть так ещё раз. Количество её виннеров и ошибок… Не думаю, что я сделала что-то не так. У меня были шансы, но я ничего не могла поделать.



Я просто боролась, ждала ошибок соперниц и моментов для агрессивной игры. В третьем сете у меня появились возможности, пара брейк-пойнтов, но я их не реализовала. Сегодня Осака подавала изумительно. Условия при закрытой крыше идеально ей подходили. Не скажу, что для меня они были плохими, но ей было легче. Может быть, в других условиях что-то было бы иначе. Я не разочарована своей игрой. Но сегодня я ничего не могла сделать по-другому.

Наоми — прекрасная теннисистка. Я не ожидала, что она будет играть плохо. Пожалуй, надеялась лишь на то, что она допустит больше ошибок. Но она этого не сделала.

Конечно, я хотела выйти в финал, но ничего не поделаешь В финал попадают лишь двое игроков. Уверена, что на следующих турнирах «Большого шлема» у меня будут шансы", — цитирует Плишкову официальный сайт соревнований.



В финале Осака сыграет с чешкой Петрой Квитовой.