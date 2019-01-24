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Победы Квитовой и Осаки — в обзоре полуфиналов Australian Open

Победы Квитовой и Осаки — в обзоре полуфиналов Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Японская теннисистка, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышла в финал, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Каролину Плишкову — 6:2, 4:6, 6:4.

Интересно, что Осака стала первой теннисисткой за 18 лет, которая вышла в финал турнира «Большого шлема», следовавшего за мэйджором, на котором ей удалось добыть свою дебютную победу.

За главный трофей соревнований Наоми поспорит с другой чешкой Петрой Квитовой. 28-летняя теннисистка впервые в карьере вышла в финал Australian Open, в двух партиях обыграв главную сенсацию турнира из США Даниэль Коллинз — 7:6 (7:2), 6:0.

Стоит отметить, что ранее Осака и Квитова друг с другом не встречались, а помимо главного трофея соревнований на кону финального матча будет стоять и звание первой ракетки мира.

Видеообзор четвертьфиналов доступен на «Чемпионате».

Осака одолела Кар. Плишкову и сыграет с Квитовой в финале Australian Open
Квитова победила Коллинз и впервые в карьере вышла в финал Australian Open
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