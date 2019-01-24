Надаль разгромил Циципаса и стал первым финалистом Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2) стал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии. Второй сеяный не испытал проблем в матче против 20-летнего грека Стефаноса Циципаса (14) — 6:2, 6:4, 6:0.



Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. На счету победителя 5 эйсов и 6 брейк-пойнтов из 11. Двойными ошибками Надаль не отличился. Циципас выполнил 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.



За главный трофей соревнований Надаль поборется с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Люка Пуи (Франция).

Australian Open завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

Греческая мечта против Надаля. Матчи 11-го дня Australian Open Осака, Плишкова, Квитова, Коллинз, Циципас и Надаль — разыграют в четверг первые путёвки в финал АО.