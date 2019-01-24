Сверхуверенная победа Надаля над Циципасом — в обзоре полуфинального матча AO

Вашему вниманию представлен видеообзор полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии, в котором вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль не оставил шансов 20-летнему греку Стефаносу Циципасу — 6:2, 6:4, 6:0.



Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. На счету победителя 5 эйсов и 6 брейк-пойнтов из 11. Двойными ошибками Надаль не отличился. Циципас выполнил 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.

Напомним, Надаль лишь однажды побеждал на австралийском мэйджоре — в финальном матче 2009 года испанец обыграл соотечественника Фернандо Вердаско.

За главный трофей соревнований Надаль поборется с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Люка Пуи (Франция).

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