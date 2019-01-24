Шарма и Смит вышли в финал Australian Open в миксте

Австралийские теннисисты Астра Шарма и Джон-Патрик Смит, получившие «уайлд-кард» от организаторов Открытого чемпионата Австралии, вышли в финал соревнований в миксте. В полуфинале они в двух партиях обыграли американку Николь Меликар и представителя Бразилии Бруно Суареса, посеянных под вторым номером, со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Астра и Джон-Патрик ни разу не подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету их соперников 1 эйс, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

В финале первого турнира «Большого шлема» 2019 года Шарма и Смит поспорят с чешкой Барборой Крейчиковой и американцем Радживом Рамом (3).