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Шарма и Смит вышли в финал Australian Open в миксте

Шарма и Смит вышли в финал Australian Open в миксте
Теннис / Australian Open 2019

Австралийские теннисисты Астра Шарма и Джон-Патрик Смит, получившие «уайлд-кард» от организаторов Открытого чемпионата Австралии, вышли в финал соревнований в миксте. В полуфинале они в двух партиях обыграли американку Николь Меликар и представителя Бразилии Бруно Суареса, посеянных под вторым номером, со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Астра и Джон-Патрик ни разу не подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету их соперников 1 эйс, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

В финале первого турнира «Большого шлема» 2019 года Шарма и Смит поспорят с чешкой Барборой Крейчиковой и американцем Радживом Рамом (3).

24 января 2019 года, четверг. 14:05 МСК
Australian Open — микст. 1/2 финала
Матч окончен
Астра Шарма
Астра Шарма
Австралия
Джон-Патрик Смит
Джон-Патрик Смит
Австралия
6:4
7
7:6
5
 
Николь Меликар
Николь Меликар
США
Бруно Суарес
Бруно Суарес
Бразилия
Крейчикова и Рам стали первыми финалистами Australian Open в миксте
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