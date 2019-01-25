Сегодня, 25 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится полуфинальный матч, в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и представитель Франции Люка Пуи (28). Начало поединка запланировано на 11:30 мск. Ранее соперники не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Пуи на Australian Open.



Победитель этого поединка в финале соревнований в Мельбурне поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (2), который накануне победил грека Стефаноса Циципаса (14) со счётом 6:2, 6:4, 6:0.

Соревнования в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 27 января. В 2018 году победителем Australian Open стал швейцарец Роджер Федерер.