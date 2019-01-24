Циципас: Надаль заставляет соперника играть плохо, я никогда такого не встречал

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису от испанца Рафаэля Надаля. Матч завершился со счётом 2:6, 4:6, 0:6.

«Я был совсем далёк от победы, взял лишь шесть геймов в матче. Испытывал странные чувства. Да, я доволен результатом на этом турнире, но и очень разочарован. Я чувствовал, что могу сыграть лучше сегодня. Но в итоге казалось, что я вообще не умею играть.

Казалось, что мы находимся с Надалем совсем на разных уровнях в теннисе. Он не даёт ничего сделать, играет в другом стиле, отличающимся от остальных игроков. У него есть такой талант, которого нет ни у кого. Я ещё никогда не встречался с игроком такого уровня. Он просто заставляет тебя играть плохо.

Определённо не хотелось покидать турнир таким образом. Я был настроен на игру, но с Надалем всё пошло не так. Казалось, будто я просто встал не с той ноги. Чувствовал себя огромным парнем, который не может бегать по корту», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.