Макинрой взял странное интервью у Надаля и сказал, что видел его голым

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой взял странное интервью у испанца Рафаэля Надаля после того, как тот вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в полуфинале грека Стефаноса Циципаса. Макинрой задавал необычные вопросы Надалю прямо на корте.

Макинрой: Наверное, некоторые мне будут завидовать. Но буду честен с вами. В конце второго сета я пошёл в туалет и там увидел голого Рафаэля Надаля.

Надаль: И какие впечатления?

Макинрой: Подумал, что у меня похожее тело. Нет, конечно, обманываю. На самом деле подумал, что хотел бы иметь такое тело.

В финале Открытого чемпионата Австралии по теннису Надаль сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Люка Пуи (Франция).